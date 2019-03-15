СМИ: Началовой грозит ампутация

Новые шокирующие данные о здоровье Юлии Началовой просочились в СМИ. Как пишут «Дни.ру», певице и телеведущей грозит ампутация ноги из-за заражения крови. Причём, началось всё с мозоли. Юлия не поняла, что рана не заживает в связи с тем, что у неё блокирован иммунитет.

Как выяснилось, артистка проходила гормональную терапию в борьбе с другой серьезной болезнью — красной волчанкой. Недуг заключается в том, что иммунитет человека начинает атаковать здоровые клетки соединительной ткани. Для борьбы с заболеванием и приходится ослаблять защитный механизм организма.

В итоге болезнь дошла до той стадии, когда началась гангрена. Ногу, возможно, придётся ампутировать, но тяжесть состояния не позволяет это сделать.

Ранее появились сообщения, что у Юлии Началовой начался отек мозга. Однако семья певицы не подтвердила эту информацию. Мать артистки ничего об этом не знает, завила Телеканалу «360» PR-агент Началовой Анна Исаева.

В начале недели стало известно о госпитализации певицы в крайне тяжелом состоянии. Как отмечают «Известия» , во вторник, 12 марта представитель Началовой подтвердила, что она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а еще через сутки её ввели в состояние искусственной комы.

Последние несколько лет Юлия Началова наблюдается у врачей в связи с подагрой и сахарным диабетом.