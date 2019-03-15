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Украине пригрозили санкциями за неучастие в «Евровидении» 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Ефрем Лукацкий / AP
Официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман рассказал о санкциях в отношении Украины за неучастие в «Евровидении-2019». Его слова передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о штрафах за отказ Украины участвовать в песенном конкурсе, Гудман отметил, что сейчас Израильская корпорация общественного вещания уделяет все внимание организации мероприятия.
«Какое-либо дальнейшее решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), будет принято после события», — пояснил он.
Также представитель выразил надежду, что все заявленные страны выступят на конкурсе.
27 февраля появилась информация о том, что Украина не будет принимать участия в «Евровидении». Это решение было принято после того, как финалисты национального отборочного тура отказались представлять страну на мероприятии. Среди них — певица Maruv, а также группы Freedom Jazz и Kazka. Помимо этого, НОТУ назвала связь украинских артистов с российским шоу-бизнесом системной проблемой украинской музыкальной индустрии.
Конкурс пройдет 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию представит Сергей Лазарев с песней Scream.
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Шоу-бизнес , В мире , Украина , Сергей Лазарев , ИТАР-ТАСС
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