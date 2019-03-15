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Семья Началовой отреагировала на сообщения об отеке мозга певицы 

Lenta.ru + ещё 2 44 минуты назад
Мать Юлии Началовой не знает, ухудшилось ли состояние ее дочери. Об этом телеканалу «360» рассказала PR-менеджер певицы Анна Исаева.
Ранее в СМИ появилась информация об отеке мозга артистки, осложненном двусторонней пневмонией. Менеджер певицы уточнила, что связалась с матерью Началовой, и так ей ответила, что не в курсе этих новостей.
14 марта Исаева рассказала, что Началовой стало лучше, хотя она еще и остается в реанимационном отделении. До этого сообщалось, что врачи ввели исполнительницу в искусственную кому после того, как доставили ее в одну из столичных больниц из-за резко поднявшегося уровня сахара в крови.
Юлия Началова обрела популярность благодаря таким песням, как «Герой не моего романа», «Между мной и тобой» и «Цветик-семицветик». Кроме того, она ведет телепередачу «Один в один» на канале «Россия 1».
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