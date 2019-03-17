Рудковская лишилась дара речи после трагедии с Началовой

Друзья, родные, коллеги и знакомые Юлии Началовой не могут скрыть своего шока из-за смерти Юлии Началовой. Некоторые признаются, что у них просто нет слов, чтобы выразить все свои эмоции.

"Юлечка… Ну как же так … Добрая, красивая, талантливая, сложно поверить… слов нет… в голове не укладывается … (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — на своей странице в Instagram написала Яна Рудковская. "Соболезнования родным и близким. Берегите свое здоровье и своих близких, друзья. 🙏🏻🙏🏻", — добавила она.

Телеведущая Анфиса Чехова вспомнила свою последнюю встречу с Юлией Началовой. Фотографией именно с нее она сопроводила свое сообщение.

"Она была так хороша, мы пели в караоке, и я думала, как же природа щедро наградила ее! Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слезы наворачивались!", — призналась Анфиса Чехова.

Она добавила, что хоть и не была близкой подругой Юлии Началовой, при каждой их встрече создавалось ощущение, словно они знакомы уже 100 лет.

"Добрая, открытая, с отличным чувством юмора, смелая, не боящаяся выносить на публику свои ошибки, дабы другие их не повторяли!", — не стала скрывать своего восхищения характером певицы Анфиса Чехова.

"Милая девочка! Как мало ты нам подарила себя! И как много ты успела подарить нам своего таланта! Маленькая, но сильная небесная птичка, возвращайся к Источнику Вечной Любви! Спасибо за все Тепло, Эмоции и Любовь, что ты излучала🙏🏻 Как горько, что так мало тебе было отпущено… Сострадаю всем родным и близким Юли🙏🏻 Как же им сейчас тяжело 😭😭😭😭", — заключила она.

Не осталась в стороне и Анна Семенович

"Девочка наша, как рано ты ушла 🙏🏼 #люблю", — коротко, но очень эмоционально написала она.

"Этого не может быть… как же так? Юля Началова…", — столь же эмоционально и столь же лаконично отреагировала на известие о смерти Юлии Началовой актриса Юлия Высоцкая

Напомним, 13 марта Юлия Началова попала в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Согласно материалам СМИ, состояние певицы осложнялось день ото дня. Небольшая рана на ноге привела к заражению крови. Требовалась немедленная операция, провести которую не было возможности из-за тяжелого состояния Юлии Началовой.