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Башаров признался в любви к чужой жене 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Актер рассыпался в комплиментах известной актрисе. Марат Башаров записал Елене Пановой видеообращение, которое появилось в шоу "Судьба человека".
"Дорогая Елена, вы роскошны как богиня, вы такая красавица. И я завидую вашему мужу. Я очень завидую ему, что он имеет возможность быть с вами рядом, обнимать вас, боготворить вас", — признался в любви Марат Башаров на камеру.
Далее Башаров попросил артистку напомнить мужу — известному режиссеру Антону Мегердичеву о невыполненном обещании.
"Короче, Лен, напомни Антону, что после "Движение вверх" он обещал мне еще одну роль в новой картине", — продолжил в свой монолог артист.
Фрагмент видео был продемонстрирован в эфире программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Отметим, что сама Панова о муже говорила крайне мало. Звезда отметила, что по натуре очень скрытная и замкнутая.
"Это тайна двух людей…" — добавила Елена.
Меж тем, известно, что чувства между артисткой и режиссером вспыхнули, когда Мегердичев был женат и воспитывал дочерей — Марию 2003 года рождения и Александру, которая появилась на свет в 2010.
Когда младшей наследнице режиссера исполнилось два, Елена Панова родила Мегердичеву третью дочь Марианну. Через четыре года, в 2016, артистка подарила кинематографисту четвертого отпрыска — дочь Лидию.
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Шоу-бизнес , Антон Мегердичев , Елена Панова , Марат Башаров
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