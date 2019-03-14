Башаров признался в любви к чужой жене

"Дорогая Елена, вы роскошны как богиня, вы такая красавица. И я завидую вашему мужу. Я очень завидую ему, что он имеет возможность быть с вами рядом, обнимать вас, боготворить вас", — признался в любви Марат Башаров на камеру.

Далее Башаров попросил артистку напомнить мужу — известному режиссеру Антону Мегердичеву о невыполненном обещании.

"Короче, Лен, напомни Антону, что после "Движение вверх" он обещал мне еще одну роль в новой картине", — продолжил в свой монолог артист.

Фрагмент видео был продемонстрирован в эфире программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".

Отметим, что сама Панова о муже говорила крайне мало. Звезда отметила, что по натуре очень скрытная и замкнутая.

"Это тайна двух людей…" — добавила Елена.

Меж тем, известно, что чувства между артисткой и режиссером вспыхнули, когда Мегердичев был женат и воспитывал дочерей — Марию 2003 года рождения и Александру, которая появилась на свет в 2010.

Когда младшей наследнице режиссера исполнилось два, Елена Панова родила Мегердичеву третью дочь Марианну. Через четыре года, в 2016, артистка подарила кинематографисту четвертого отпрыска — дочь Лидию.