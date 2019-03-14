Пользователи раскритиковали Бабкину и Леонтьева за пластику

Надежда Бабкина опубликовала в Instagram фотографию с Валерием Леонтьевым, сделанную после одного из мероприятий с участием артистов.

Подписчики Бабкиной неоднозначно восприняли публикацию. Большинство комментаторов отметили, что на лицах артистов невооруженным взглядом видны следы пластических операций.

«Ужас ужасный! Они смешны в своем рвении выглядеть моложе», «По-моему уже перебор с пластикой, на фриков становятся похожи», «Ужас в том, что у них один пластический хирург, и они на одно лицо» — писали поклонники.

Среди тех, кто защищал певцов, оказалось больше сторонников Надежды Бабкиной. Интернет-пользователи отметили, что по сравнению с Леонтьевым она выглядит свежее.

10 марта Валерий Леонтьев представил в Кремлевском дворце съездов программу «Я вернусь…», приуроченную к 70-летию артиста.