Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи раскритиковали Бабкину и Леонтьева за пластику 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Пользователи интернета раскритиковали Надежду Бабкину и Валерия Леонтьева после их совместного фото, пишет «МК».
Надежда Бабкина опубликовала в Instagram фотографию с Валерием Леонтьевым, сделанную после одного из мероприятий с участием артистов.
Подписчики Бабкиной неоднозначно восприняли публикацию. Большинство комментаторов отметили, что на лицах артистов невооруженным взглядом видны следы пластических операций.
«Ужас ужасный! Они смешны в своем рвении выглядеть моложе», «По-моему уже перебор с пластикой, на фриков становятся похожи», «Ужас в том, что у них один пластический хирург, и они на одно лицо» — писали поклонники.
Среди тех, кто защищал певцов, оказалось больше сторонников Надежды Бабкиной. Интернет-пользователи отметили, что по сравнению с Леонтьевым она выглядит свежее.
10 марта Валерий Леонтьев представил в Кремлевском дворце съездов программу «Я вернусь…», приуроченную к 70-летию артиста.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Надежда Бабкина , Валерий Леонтьев
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Раскрыты факты о мертвом охраннике Порошенко
Происшествия Украина
Норвежский F-35 запустил «совершенное оружие доминирования»
Армия Оружие
Как Трамп может спасти Венесуэлу от Путина
В мире Латинская Америка
Появились новые данные о состоянии Началовой
Шоу-бизнес
«Публично отрезала ***»: Слава о скандальном фильме о Джексоне
Шоу-бизнес
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
«Заложена бомба»: угроза жизни нависла над Зеленским
Украина В мире
«****** это де**мо»: Линдси Лохан заговорила по-русски
Шоу-бизнес
В НАТО анонсировали новую помощь Украине
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение