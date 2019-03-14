«У меня был прокушен язык и щека» Лайма Вайкуле не может забыть, как ее ударило током прямо на сцене

Лайма Вайкуле впервые вышла на сцену, когда ей исполнилось двенадцать лет. За десятилетия успешных гастролей и собиравших полные залы концертов с талантливой и яркой артисткой произошло много самых разнообразных историй, но один случай она не может забыть до сих пор.

Как рассказала Вайкуле, однажды она едва не лишилась жизни, выступая в Одессе. Певица вспоминает, что подготовка к концерту, который чуть не стал для нее роковым, шла как обычно. Но в ходе установки декораций был случайно поврежден световой провод, по которому шло напряжение в 300 вольт.

Декорации были многоярусными, и в какой-то момент концерта Лайма, как и было запланировано, оказалась на высоте примерно второго этажа. При этом в одной руке у нее был микрофон, а другой она взялась за поручень, чтобы кокетливо отклониться назад.

«И вдруг я понимаю, что меня бьет током. Я понимаю, что что-то такое происходит, что глаза на лоб лезут. Я отпустила поручень и понимаю, что я падаю», — говорит Вайкуле.

К счастью, артистка смогла удержаться на ногах. Она начала спускаться вниз и внезапно поняла, что из-за спазма мышц не может произнести ни слова. Музыканты певицы продолжали играть, так и не заметив, что произошло, а она, с трудом добравшись до гримерки, думала только о том, чтобы ее сердце выдержало удар током.

«Это был дикий спазм. У меня был прокушен язык и щека. Сердце оказалось сильным», — призналась Вайкуле в эфире шоу «Говорящие Головы» на YouTube.

В результате Лайма все же продолжила концерт. Правда, чтобы вновь выйти к зрителям, ей пришлось обмотать микрофон материалом, который не проводил электричество, пишет сайт «Дни.ру».