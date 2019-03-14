Лайма Вайкуле впервые вышла на сцену, когда ей исполнилось двенадцать лет. За десятилетия успешных гастролей и собиравших полные залы концертов с талантливой и яркой артисткой произошло много самых разнообразных историй, но один случай она не может забыть до сих пор.
Как рассказала Вайкуле, однажды она едва не лишилась жизни, выступая в Одессе. Певица вспоминает, что подготовка к концерту, который чуть не стал для нее роковым, шла как обычно. Но в ходе установки декораций был случайно поврежден световой провод, по которому шло напряжение в 300 вольт.
Декорации были многоярусными, и в какой-то момент концерта Лайма, как и было запланировано, оказалась на высоте примерно второго этажа. При этом в одной руке у нее был микрофон, а другой она взялась за поручень, чтобы кокетливо отклониться назад.
«И вдруг я понимаю, что меня бьет током. Я понимаю, что что-то такое происходит, что глаза на лоб лезут. Я отпустила поручень и понимаю, что я падаю», — говорит Вайкуле.
К счастью, артистка смогла удержаться на ногах. Она начала спускаться вниз и внезапно поняла, что из-за спазма мышц не может произнести ни слова. Музыканты певицы продолжали играть, так и не заметив, что произошло, а она, с трудом добравшись до гримерки, думала только о том, чтобы ее сердце выдержало удар током.
«Это был дикий спазм. У меня был прокушен язык и щека. Сердце оказалось сильным», — призналась Вайкуле в эфире шоу «Говорящие Головы» на YouTube.
В результате Лайма все же продолжила концерт. Правда, чтобы вновь выйти к зрителям, ей пришлось обмотать микрофон материалом, который не проводил электричество, пишет сайт «Дни.ру».
Напомним, летом прошлого года вокруг Лаймы Вайкуле разгорелся громкий скандал. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, певица заявила, что ни за какие деньги не будет выступать в Крыму, поскольку ей, как гражданке Евросоюза, запрещается ездить на полуостров. Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Дошло до того, что отечественные правоохранители провели проверку концертной деятельности звезды. По итогам этого разбирательства Вайкуле могли запретить выступать на российских площадках.