Линдси Лохан публично выматерилась по-русски

Американская актриса Линдси Лохан публично выругалась по-русски, отвечая на твит издания RT о масштабных сбоях в работе Facebook и Instagram.

Лохан позволила себе крепкое выражение, реагируя на сообщение о том, что социальные сети не работали около 4 часов.

" (Черт побери. — ред.), это дерьмо", — написала она.

Позже она объяснила свои слова, ответив на опубликованную изданием смешную гифку с актером, выбрасывающим компьютер.

"Не когда вас взламывает Россия. Это не смешно, ребята. Это реальный мир", — затвитила Линдси Лохан.