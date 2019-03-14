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Линдси Лохан публично выматерилась по-русски 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американская актриса Линдси Лохан публично выругалась по-русски, отвечая на твит издания RT о масштабных сбоях в работе Facebook и Instagram.
Лохан позволила себе крепкое выражение, реагируя на сообщение о том, что социальные сети не работали около 4 часов.
" (Черт побери. — ред.), это дерьмо", — написала она.
Позже она объяснила свои слова, ответив на опубликованную изданием смешную гифку с актером, выбрасывающим компьютер.
"Не когда вас взламывает Россия. Это не смешно, ребята. Это реальный мир", — затвитила Линдси Лохан.
Ранее за использованием русского языка в твиттере был замечен миллиардер и изобретатель Илон Маск. Он ответил на поздравления из России с успешной стыковкой к МКС корабля Dragon-2.
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