В деле о теракте на концерте Киркорова нашли «ошибку»

Два дня назад юрист рассказал «Коммерсанту», что в начале марта его 20-летнему подзащитному и еще трем молодым людям было предъявлено обвинение в подготовке теракта на концерте Киркорова летом 2017-го.

Также Казуева и остальных винят в организации и участии в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте взрывчатых веществ, пособничестве в их изготовлении и обучении в целях осуществления террористической деятельности.

По версии следствия, Казуев и его сообщники начали планировать теракт на концерте Киркорова в Махачкале в мае 2017-го, а в июне присягнули на верность запрещенной в России группировке «Исламское государство» . Позже молодые люди отказались от намерения из-за неспособности проникнуть на территорию ресторана «Хазар», где концерт проходил.

Между тем, как рассказал два дня назад Гададов, его клиент на допросе 4 марта отверг вину в подготовке теракта, но признал, что хотел убить Киркорова по заказу юмориста Максима Галкина — мужа его бывшей жены Аллы Пугачевой . Следствие не нашло подтверждения словам Казуева и отказалось допрашивать знаменитостей.

В беседе с «КП» адвокат обратил внимание на «ошибку» в обвинительном заключении по делу. В нем сказано, что теракт был предотвращен дежурившими у ресторана «Хазар» полицейскими. Однако на самом деле концерт состоялся не там, а на летней площадке Дагестанской государственной филармонии.