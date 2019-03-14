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В деле о теракте на концерте Киркорова нашли «ошибку» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова допустило «серьезную ошибку», заявил «Комсомольской правде» адвокат одного из обвиняемых Хидирнеби Казуева Исрафил Гададов.
Два дня назад юрист рассказал «Коммерсанту», что в начале марта его 20-летнему подзащитному и еще трем молодым людям было предъявлено обвинение в подготовке теракта на концерте Киркорова летом 2017-го.
Также Казуева и остальных винят в организации и участии в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте взрывчатых веществ, пособничестве в их изготовлении и обучении в целях осуществления террористической деятельности.
По версии следствия, Казуев и его сообщники начали планировать теракт на концерте Киркорова в Махачкале в мае 2017-го, а в июне присягнули на верность запрещенной в России группировке «Исламское государство». Позже молодые люди отказались от намерения из-за неспособности проникнуть на территорию ресторана «Хазар», где концерт проходил.
Между тем, как рассказал два дня назад Гададов, его клиент на допросе 4 марта отверг вину в подготовке теракта, но признал, что хотел убить Киркорова по заказу юмориста Максима Галкина — мужа его бывшей жены Аллы Пугачевой. Следствие не нашло подтверждения словам Казуева и отказалось допрашивать знаменитостей.
В беседе с «КП» адвокат обратил внимание на «ошибку» в обвинительном заключении по делу. В нем сказано, что теракт был предотвращен дежурившими у ресторана «Хазар» полицейскими. Однако на самом деле концерт состоялся не там, а на летней площадке Дагестанской государственной филармонии.
«Прошу обратить внимание на эту незначительную деталь», — призвал Гададов.
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Максим Галкин , Алла Пугачева , Исламское государство , Комсомольская правда
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