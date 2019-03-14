Бледанс рассказала о состоянии Началовой перед реанимацией

Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала новость о госпитализации ее подруги, певицы Юлии Началовой. Как сообщает inforeactor.ru, Бледанс знала о борьбе Началовой с болезнью, но не слышала, чтобы певица жаловалась на свое состояние.

По словам Бледанс, сначала она приняла новости о Началовой за «утку». Подруги недавно вместе снимались в одном проекте и каждый день встречались на съемочной площадке. Актриса подчеркнула, что на работе Началова не могла надеть каблуки и делала это все через боль, но всегда оставалась лучезарным человеком.

"Хотя, уже потом, узнав, какую болезнь она носит, я понимала, насколько для нее все сопряжено с болью. Этот человек всегда улыбался, всегда был на позитиве, всегда находил какое-нибудь доброе слово для своих друзей", — сказала Бледанс.

Бледанс выразила уверенность, что все будет хорошо, так как множество людей молятся о здоровье певицы. По ее мнению, уже через несколько дней они с Началовой смогут поговорить по телефону.

12 марта СМИ сообщили, что Началову госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Причиной госпитализации называли резко выросший уровень сахара в крови и обострившуюся подагру. Ранее певица рассказывала, что борется с этой болезнью около восьми лет.

Сначала пиар-менеджер Началовой заявила, что певица решила пройти общее обследование организма. Позже она рассказала, что ситуация действительно серьезная, Началову ввели в состояние искусственной комы. По словам пиар-менеджера, при поступлении певицы в клинику не было причин для серьезных опасений, но затем она почувствовала себя плохо. Telegram-канал Mash утверждал, что у певицы развилась острая почечная недостаточность.