Актриса Саша Грей празднует день рождения

Сегодня американской порноактрисе Марине Анне Ханцис ( Саша Грей ) исполняется 31 год.

Марина Энн Ханцис в 18 лет начала сниматься в фильмах для взрослых сначала под псевдонимом Анна Карина , взятым в честь звезды кино французской новой волны, а после взяла имя Саши Грей.

Благодаря активной порнокарьере о Саше Грей знают многие. Девушка известна еще и тем, что не стеснялась давать громкие интервью, рассказывая о сложной судьбе актрис фильмов для взрослых. Грей активно объясняла публике, в чем высокий смысл ее деятельности.

В 2011-м году на своей страничке в Facebook Саша Грей объявила об окончании карьеры порнозвезды.

Саша снялась в одном сериале и нескольких независимых фильмах, побывала участницей индастриал-рок-группы aTelecine, выпустила книгу собственных фотографий и написала эротический роман «Общество Джульетт».

Сейчас Саша Грей ведет собственную страничку в Instagram. За ее жизнью следят 1,5 млн подписчиков.