Сегодня американской порноактрисе Марине Анне Ханцис (Саша Грей) исполняется 31 год.
Марина Энн Ханцис в 18 лет начала сниматься в фильмах для взрослых сначала под псевдонимом Анна Карина, взятым в честь звезды кино французской новой волны, а после взяла имя Саши Грей.
Благодаря активной порнокарьере о Саше Грей знают многие. Девушка известна еще и тем, что не стеснялась давать громкие интервью, рассказывая о сложной судьбе актрис фильмов для взрослых. Грей активно объясняла публике, в чем высокий смысл ее деятельности.
В 2011-м году на своей страничке в Facebook Саша Грей объявила об окончании карьеры порнозвезды.
Саша снялась в одном сериале и нескольких независимых фильмах, побывала участницей индастриал-рок-группы aTelecine, выпустила книгу собственных фотографий и написала эротический роман «Общество Джульетт».
Сейчас Саша Грей ведет собственную страничку в Instagram. За ее жизнью следят 1,5 млн подписчиков.
В 2009 году в интервью журналу Rolling Stone Саша утверждала, что в ее жизни было всего лишь шесть мужчин, тогда как в фильмах она имела контакт с 60 партнерами.