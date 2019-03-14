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Остается лишь молиться? Панайотов о состоянии Началовой 

Газета.Ru + ещё 3 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Певец Александр Панайотов поддержал свою госпитализированную в реанимацию коллегу — поп-исполнительницу Юлию Началову.
У себя в инстаграме Панайотов опубликовал совместное фото со звездой и оставил нежное обращение.
"Все мои лучи добра сейчас летят к тебе, моя дорогая @julianachalova. Скорейшего выздоровления! Тебя ждут родные, близкие, миллионы поклонников, Сцена и великие дела!" — пообещал он.
Ранее представительница Юлии Началовой рассказала о том, как изменилось ее самочувствие. Несмотря на незначительные улучшения, помещенная в искусственную кому певица все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
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