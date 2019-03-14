Остается лишь молиться? Панайотов о состоянии Началовой

У себя в инстаграме Панайотов опубликовал совместное фото со звездой и оставил нежное обращение.

"Все мои лучи добра сейчас летят к тебе, моя дорогая @julianachalova. Скорейшего выздоровления! Тебя ждут родные, близкие, миллионы поклонников, Сцена и великие дела!" — пообещал он.

Ранее представительница Юлии Началовой рассказала о том, как изменилось ее самочувствие. Несмотря на незначительные улучшения, помещенная в искусственную кому певица все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.