В Сети заявили о подозрительном сходстве Бабкиной и Леонтьева

«Как близнецы, медицина продвинулась», — написала @irinacat32 (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Пользователь @bondar7066 предположил, что у них «один пластичeский хирург».

«Стареть, надо уметь. Это ужасно, лица одинаково резиновые», — заявила @olia.kustova.

«Что делают косметологи с лицами наших звезд? Они же все на одно лицо стали! Я понимаю что они должны быть презентабельны, но не одинаковыми же. Вот Бабкина и Леонтьев— брат и сестра!» — посетовала @elena_premydraia67.

Поклонники артистов вступились за них. @tridcatdva отметила, что люди «с родственными душами» часто становятся похожи внешне. Критиков Бабкиной и Леонтьева поклонники обвинили в зависти.

Ранее пользователи заподозрили Бабкину в чрезмерном увлечении пластикой из-за ее фото без макияжа. Подписчики певицы в Instagram решили, что она изменилась до неузнаваемости.