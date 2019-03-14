В Сети заявили о подозрительном сходстве Бабкиной и Леонтьева 

Певица Надежда Бабкина опубликовала в Instagram совместное фото с коллегой Валерием Леонтьевым. Интернет-пользователи заявили, что артисты «подозрительно похожи».
«Как близнецы, медицина продвинулась», — написала @irinacat32 (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Пользователь @bondar7066 предположил, что у них «один пластичeский хирург».
«Стареть, надо уметь. Это ужасно, лица одинаково резиновые», — заявила @olia.kustova.
«Что делают косметологи с лицами наших звезд? Они же все на одно лицо стали! Я понимаю что они должны быть презентабельны, но не одинаковыми же. Вот Бабкина и Леонтьев— брат и сестра!» — посетовала @elena_premydraia67.
Поклонники артистов вступились за них. @tridcatdva отметила, что люди «с родственными душами» часто становятся похожи внешне. Критиков Бабкиной и Леонтьева поклонники обвинили в зависти.
Ранее пользователи заподозрили Бабкину в чрезмерном увлечении пластикой из-за ее фото без макияжа. Подписчики певицы в Instagram решили, что она изменилась до неузнаваемости.
Леонтьев рассказывал «Московскому комсомольцу», что «следит за лицом», но делал совсем не так много операций, как ему приписывают. Он заверил, что уже давно отказался от этого способа корректировать свою внешность.