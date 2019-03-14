Данко объяснил болезнь Началовой

Причина болезней российских артистов — моральное давление, заявил «Вечерней Москве» певец Данко.

«Людей, которые восхищаются артистами, мало. В основном их ненавидят и завидуют», — посетовал Александр Фадеев.

По его словам, давление на артистов «колоссально», а переносить его тяжело. Кроме того, Данко отметил «небезграничность» человеческого иммунитета, который подрывается еще больше нарушением режима сна и бодрствования во время гастролей.

«Все это бьет по здоровью», — объяснил певец.

Также Данко рассказал, что заботится о своем здоровье отказом от алкоголя, употребление даже одного стакана которого с возрастом стало приводить к трем дням «в мучениях».

При этом главным «врагом» организма Фадеев назвал токсины. По его словам, чем быстрее очистить от них организм, тем меньше шансов «закончить жизнь как те люди, которых мы знаем».

Журналисты задали эти вопросы Данко в связи с проблемами певицы Юлии Началовой. Несколько дней назад СМИ сообщили о ее госпитализации в реанимацию в тяжелом состоянии из-за обострения подагры и сахарного диабета. По данным прессы, артистка находится в искусственной коме.