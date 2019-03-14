«Галкин тупой»: Садальский высказался об убийстве Киркорова

"Заказное убийство" Филиппа Киркорова — это пиар-план, придуманный самим же королем российской эстрады. Для разработки такой истории с участием бывшего супруга Аллы Пугачевой нужны недюжинные способности. Нынешний муж Примадонны Максим Галкин такое бы не потянул.

"Киркоров молодец, что все время придумывает истории и подогревает интерес к себе. Но нужно придумывать более интересные истории, потому что тут все лежит на поверхности… Максим тупой, он не может придумать, он берет то, что на поверхности лежит, а Филипп все время работает над собой", — прокомментировал новость актер Станислав Садальский.

Накануне стало известно, что МВД Дагестана завершило расследование по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Бывший муж Аллы Пугачевой был целью покушения, которое готовилось в Махачкале в июле 2017 года.

Один из фигурантов уголовного дела заявил, что убийство певца заказал Максим Галкин, который приревновал артиста к супруге Алле Пугачевой. И потребовал вызвать на допрос шоумена, а также Киркорова и Примадонну, пишет Ura.ru.

Вслед за сообщениями о подготовке покушения на Киркорова Максим Галкин опубликовал официальное заявление в социальной сети Instagram. Шоумен категорически опроверг свое участие в этом деле. И дал понять, что в связи с приходом весны у некоторых людей случается "обострение", что и приводит к появлению таких новостей. Он попросил не беспокоить Киркорова, расстроенного тем, что его жизнь оценили всего в 2 миллиона рублей.