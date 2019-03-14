Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Галкин тупой»: Садальский высказался об убийстве Киркорова 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Историю с подготовкой покушения на Филиппа Киркорова в Дагестане придумал сам певец. Максим Галкин бы до такого не додумался, уверен Станислав Садальский.
"Заказное убийство" Филиппа Киркорова — это пиар-план, придуманный самим же королем российской эстрады. Для разработки такой истории с участием бывшего супруга Аллы Пугачевой нужны недюжинные способности. Нынешний муж Примадонны Максим Галкин такое бы не потянул.
"Киркоров молодец, что все время придумывает истории и подогревает интерес к себе. Но нужно придумывать более интересные истории, потому что тут все лежит на поверхности… Максим тупой, он не может придумать, он берет то, что на поверхности лежит, а Филипп все время работает над собой", — прокомментировал новость актер Станислав Садальский.
Накануне стало известно, что МВД Дагестана завершило расследование по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Бывший муж Аллы Пугачевой был целью покушения, которое готовилось в Махачкале в июле 2017 года.
Один из фигурантов уголовного дела заявил, что убийство певца заказал Максим Галкин, который приревновал артиста к супруге Алле Пугачевой. И потребовал вызвать на допрос шоумена, а также Киркорова и Примадонну, пишет Ura.ru.
Вслед за сообщениями о подготовке покушения на Киркорова Максим Галкин опубликовал официальное заявление в социальной сети Instagram. Шоумен категорически опроверг свое участие в этом деле. И дал понять, что в связи с приходом весны у некоторых людей случается "обострение", что и приводит к появлению таких новостей. Он попросил не беспокоить Киркорова, расстроенного тем, что его жизнь оценили всего в 2 миллиона рублей.
Дни.ру: последние новости
"Горошинки больше нет": звезда шоу "Дом-2" сообщила об очередном выкидыше Перед реанимацией Началову атаковал бывший муж Православные бунтуют против пасхального "шабаша" Цымбалюк-Романовской в храме
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Станислав Садальский , Максим Галкин , Алла Пугачева , МВД , РИА Ura.ru , Республика Дагестан
Читайте также
Видео
Украина подвела Россию
Наука и техника Статьи
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
«Галкин тупой»: Садальский высказался об убийстве Киркорова
Шоу-бизнес
Пара чуть не погибла у ЗАГСа
Происшествия Общество
Лукашенко «наелся»: в Белоруссии сменится власть
СНГ В мире
Как «Роскосмос» уничтожает космонавтику
Технологии Наука и техника
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение