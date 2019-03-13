Лолита рассказала об отношениях с умершим экс-супругом

Лолита Милявская в интервью « Московскому комсомольцу рассказала об отношениях с бывшим мужем Арнольдом Спиваковским. Накануне стало известно, что Спиваковский умер в возрасте 51 года. О смерти своего бывшего гражданского супруга Лолита сообщила в соцсетях.

В записи, посвященной Арнольду Спиваковскому, в частности, говорится, что он сыграл главную роль в жизни певицы. На просьбу пояснить, в чем заключалась эта роль, Милявская ответила:

«Он перевернул мою самооценку с точки зрения себя как женщины — раз. И второе — сделал все, чтобы я была убеждена, что моя сольная карьера зависит только от меня и ни от кого больше, и что она обязательно будет успешной».

Лолита рассказала, что роман с Арнольдом Спиваковским начался после распада кабаре-дуэта «Академия». В то время шоу-бизнес не верил в нее как в сольную исполнительницу: ее не брали в ротацию на радио и телевидение, не приглашали на сборные концерты.

«Он мог заплатить организаторам концерта деньги в размере моего гонорара, чтобы я думала, что мне платят за работу те самые устроители, которые в том числе давали когда-то работу дуэту «Академия», — для того, чтобы моя самооценка повышалась. Потому что тогда в основном я слышала только отказ, либо предложения работы за две копейки», — сказала Лолита.

По словам певицы, даже когда отношения закончились, Спиваковский продолжал заботиться о ней.

«Мы смогли не просто найти общий язык, а у меня все время было ощущение, что у меня есть старший брат, а я его младшая сестра», — призналась артистка.

Лолита рассказала, что последние полтора года Арнольд Спиваковский провел в Испании под подпиской о невыезде: испанские власти подозревали его в отмывании денег. В это время в России у бизнесмена родилась дочь, которой сейчас год. За это время умер отец Спиваковского и заболела его мать, и все это он тяжело переживал.