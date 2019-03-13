Тест: Сможешь ли ты очаровать Егора Крида? 

5 апреля в Москве в Crocus City Hall состоится II церемония награждения премии «ЖАРА Music Awards». Она станет самым ярким событием музыкальным событием этой весны.
В списке огромного количества звезд, которые выступят на ЖАРА Music Awards, — главный «холостяк» страны Егор Крид.
По результатам соцопроса «Левада-центра», Егор стал самым популярным российским артистом среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет.
Его фанатки уверены: помимо отличных музыкальных данных, Крид обладает чертовски обворожительной внешностью: девушки сходят с ума от его обаятельной улыбки, глаз и спортивного тела.
Тем не менее, несмотря на огромное количество поклонниц, с личной жизнью у Егора пока не все так гладко: мимолетных и ярких увлечений у него много, а вот серьезные отношения завязать пока не удалось.
Кто знает, возможно, вы, кто читает эти строки, — одна из претенденток на совместную счастливую жизнь с Кридом. Наш тест поможет узнать, стоит ли рассчитывать на серьезные отношения с будущим участником премии «ЖАРА Music Awards».