Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гусман поспорил с Ярмольником о качестве шуток в КВН 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актёр Леонид Ярмольник раскритиковал современный КВН, заявив в эфире «Дождя», что «в последние несколько лет это смотреть нельзя».
По его словам, «если во всем КВН есть хоть одна шутка хорошая, это уже победа. Двух-трех уже не бывает».
В интервью «Говорит Москва» бессменный член жюри КВН режиссёр Юлий Гусман назвал позицию Ярмольника «несправедливой».
«Лёня он человек темпераментный, экспансивный. Мне кажется, он преувеличивает. Я не знаю, чем вызвано его мнение. Леонид Исаакович взрослый человек с огромным чувством юмора, умный, яркий, имеет право на свою точку зрения. Но мне кажется, она несправедлива. Мы только начали сезон, и уже было несколько блистательных выступлений и шуток».
В телеинтервью Леонид Ярмольник сообщил, что его инициативой как члена жюри КВН было приглашение на игры главы государства. Актёр также отметил, что времена, когда это шоу было «платформой» для начинающих артистов уже в прошлом
Говорит Москва: последние новости
Состояние певицы Юлии Началовой оценивается как тяжёлое Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких СМИ сообщили о госпитализации Юлии Началовой
Комментарии1
Шоу-бизнес , Общество , Леонид Ярмольник , Юлий Гусман , Москва
Читайте также
Видео
Юлия Началова в коме
Шоу-бизнес
Пока вы спали: Как выполняются наказы президента
Общество
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Кремль раскрыл планы Путина по празднованию воссоединения Крыма
Политика
В неполадках «Союза» оказалась виновна украинская сторона
Наука и техника
Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»
Политика
Экстремальный маневр «летающего танка» сняли на видео
Армия Оружие
Воришку-неудачника подвела узкая куртка
Происшествия Криминал
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
Галкин ответил на обвинение в подготовке теракта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение