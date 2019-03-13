Гусман поспорил с Ярмольником о качестве шуток в КВН

Актёр Леонид Ярмольник раскритиковал современный КВН, заявив в эфире «Дождя», что «в последние несколько лет это смотреть нельзя».

По его словам, «если во всем КВН есть хоть одна шутка хорошая, это уже победа. Двух-трех уже не бывает».

В интервью «Говорит Москва » бессменный член жюри КВН режиссёр Юлий Гусман назвал позицию Ярмольника «несправедливой».

«Лёня он человек темпераментный, экспансивный. Мне кажется, он преувеличивает. Я не знаю, чем вызвано его мнение. Леонид Исаакович взрослый человек с огромным чувством юмора, умный, яркий, имеет право на свою точку зрения. Но мне кажется, она несправедлива. Мы только начали сезон, и уже было несколько блистательных выступлений и шуток».

В телеинтервью Леонид Ярмольник сообщил, что его инициативой как члена жюри КВН было приглашение на игры главы государства. Актёр также отметил, что времена, когда это шоу было «платформой» для начинающих артистов уже в прошлом