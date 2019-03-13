Юлия Началова в коме

Российскую певицу Юлию Началову медики ввели в состояние искусственной комы, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на источник в медицинских кругах. Близкие не скрывают, что артистка находится в тяжёлом состоянии, и врачи вынуждены бороться за её жизнь.
Юлию Началову госпитализировали в одну из столичных больниц 11 марта. У 38-летней певицы врачи диагностировали резкий скачок сахара в крови. Также сообщалось, что у артистки обострилась подагра. Женщину поместили в реанимацию. Утром 12 марта Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Поначалу близкие и коллеги певицы опровергали информацию о критическом положении певицы, заявив, что Началова лишь проходит больнице обследование. Однако позже пиар-директор артистки Анна Исаева опубликовала в Instagram сообщение, в котором признала, что женщина находится в тяжелом состоянии.
«Мы очень переживаем за нее. И хотим, чтобы все это поскорее и хорошо закончилось», — отметила Исаева.
Telegram-канал Mash сообщил, что проблемы со здоровьем певицы Юлии Началовой обострились на фоне суда из-за квартиры с бывшим мужем, хоккеистом Александром Фроловым. Спор между бывшими супругами разгорелся из-за московской четырёхкомнатной квартиры. По данным канала, в 2015 году Фролов якобы передал Началовой деньги за половину недвижимости. Певица позже стала уверять, что никаких денег не получала. В результате хоккеист обратился с иском в суд.