Ярмольника возмутил несмешной КВН 

Актер Леонид Ярмольник заявил, что в современном КВН трудно найти хотя бы одну хорошую шутку. Об этом сообщает «Ура.ру».
Ярмольник до 2012 года был членом жюри КВН. В программе Hard Day's Night на «Дожде» он заявил, что раньше телеигра славилась острым юмором.
«С моим уходом это стало намного хуже», — пошутил он.
Актер отметил, что раньше очень любил КВН и считал эту телеигру острым, резким и едким «пульсиком времени» и «кузницей творческой молодежи». По его мнению, КВН был таким даже в 80-х годах.
«Но в последние несколько лет это смотреть нельзя, если во всем выпуске есть хоть одна шутка хорошая, это уже победа, а двух-трех уже не бывает», — сказал он.
По мнению Ярмольника, с цензурой на телевидении это не связано. Актер рассказал, что во времена его молодости Александру Ширвиндту, Петру Тодоровскому и другим артистам удавалось шутить хорошо, хотя тогда «ничего вообще нельзя было».
Ранее Ярмольник рассказал, что покинул жюри телеигры из-за разногласий с руководителем КВН Александром Масляковым. Как писал «Московский комсомолец», Ярмольник заявил, что они с Масляковым «соревновались, кто больше любит Путина, и Масляков победил».