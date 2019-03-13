Ярмольника возмутил несмешной КВН

Актер Леонид Ярмольник заявил, что в современном КВН трудно найти хотя бы одну хорошую шутку. Об этом сообщает «Ура.ру».

Ярмольник до 2012 года был членом жюри КВН. В программе Hard Day's Night на «Дожде» он заявил, что раньше телеигра славилась острым юмором.

«С моим уходом это стало намного хуже», — пошутил он.

Актер отметил, что раньше очень любил КВН и считал эту телеигру острым, резким и едким «пульсиком времени» и «кузницей творческой молодежи». По его мнению, КВН был таким даже в 80-х годах.

«Но в последние несколько лет это смотреть нельзя, если во всем выпуске есть хоть одна шутка хорошая, это уже победа, а двух-трех уже не бывает», — сказал он.