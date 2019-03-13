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Галкин связал сообщения о «заказе» им Киркорова с весенним обострением 

Rambler News Service + ещё 40 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Телеведущий Максим Галкин назвал весенним обострением сообщения о том, что он якобы является заказчиком несостоявшегося теракта в июле 2017 года на концерте певца Филиппа Киркорова.
«Люди просыпаются. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весенние обострения в полной силе!…У меня только одна просьба: уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дёшево», — заявил Галкин в своем Instagram.
Ранее, как [писала] (https://rns.online/it-and-media/Obvinyaemii-v-pokushenii-na-Kirkorova-nazval-Galkina-zakazchikom-prestupleniya-2019-03-13/) газета «Коммерсант», один из обвиняемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году Хидирнеби Казуев заявил следствию, что заказчиком убийства певца стал шоумен Максим Галкин. По словам обвиняемого, ему предложили осуществить теракт за 2 млн руб.
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