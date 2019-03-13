Галкин связал сообщения о «заказе» им Киркорова с весенним обострением

Телеведущий Максим Галкин назвал весенним обострением сообщения о том, что он якобы является заказчиком несостоявшегося теракта в июле 2017 года на концерте певца Филиппа Киркорова

«Люди просыпаются. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весенние обострения в полной силе!…У меня только одна просьба: уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дёшево», — заявил Галкин в своем Instagram.