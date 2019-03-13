Салтыкову оскорбила идея снять «Брата-3»

«Клоунов хватает в этой жизни, чего удивляться. Я считаю, что это оскорбление вообще, я считаю, что это оскорбление и неуважение к режиссёру», — заявила она.

Салтыкова подчеркнула, что эта идея не имеет смысла, так как в живых нет ни самого Балабанова, ни исполнителя главной роли, актера Сергея Бодрова

Весь проект певица назвала «бредом и тупостью», а его авторов — «бессовестными».

Ранее о планах снять «Брата-3» заявил шоумен, экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий . По его словам, некоторые сцены фильма уже отсняты. Барецкий выступает в качестве режиссера картины. Он заявил, что в проекте примут участие актер Никита Джигурда и националист, боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, недавно освобождённый из-под ареста.

Барецкий рассказывал, что Джигурда исполнит в «Брате-3» роль киллера, убивающего известных людей, а главный герой (кто его сыграет, не уточняется) будет противостоять злодею. Шоумен отмечал, что деньги на съемки фильма выделили представители ритуального бизнеса.

Поклонники фильмов Балабанова разместили на Change.org сразу несколько петиций с требованием запретить съемки «Брата 3»: они обратились к министру культуры Владимиру Мединскому , Фонду Кино, отцу Сергея Бодрова и кино-обозревателю BadComedian.