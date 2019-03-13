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Салтыкову оскорбила идея снять «Брата-3» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @irinasaltykova_official
Певица Ирина Салтыкова, сыгравшая одну из ролей в дилогии «Брат», раскритиковала идею снять картину «Брат-3». Как сообщает Life, певица сочла такие планы оскорблением в адрес режиссера дилогии Алексея Балабанова.
«Клоунов хватает в этой жизни, чего удивляться. Я считаю, что это оскорбление вообще, я считаю, что это оскорбление и неуважение к режиссёру», — заявила она.
Салтыкова подчеркнула, что эта идея не имеет смысла, так как в живых нет ни самого Балабанова, ни исполнителя главной роли, актера Сергея Бодрова.
Весь проект певица назвала «бредом и тупостью», а его авторов — «бессовестными».
Ранее о планах снять «Брата-3» заявил шоумен, экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий. По его словам, некоторые сцены фильма уже отсняты. Барецкий выступает в качестве режиссера картины. Он заявил, что в проекте примут участие актер Никита Джигурда и националист, боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, недавно освобождённый из-под ареста.
Барецкий рассказывал, что Джигурда исполнит в «Брате-3» роль киллера, убивающего известных людей, а главный герой (кто его сыграет, не уточняется) будет противостоять злодею. Шоумен отмечал, что деньги на съемки фильма выделили представители ритуального бизнеса.
Поклонники фильмов Балабанова разместили на Change.org сразу несколько петиций с требованием запретить съемки «Брата 3»: они обратились к министру культуры Владимиру Мединскому, Фонду Кино, отцу Сергея Бодрова и кино-обозревателю BadComedian.
Исполнитель одной из главных ролей дилогии Виктор Сухоруков также выступил против съемок «Брата-3». Актер подчеркнул, что кино — это искусство, Балабанов был художником, а Барецкому лучше «открыть Дом моделей в тюрьме». Вдова Сергея Бодрова Светлана заявила, что «ничего не хочет знать о съёмках „Брата-3“.
Комментарии
Шоу-бизнес , Ирина Салтыкова , Виктор Сухоруков , Алексей Балабанов , Никита Джигурда , Светлана Бодрова , Стас Барецкий , Владимир Мединский , Сергей Бодров
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