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Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Менеджер певицы Владимир Белова отказался комментировать информацию, предложив дождаться официальных заявлений в Instagram или на сайте Началовой.
Ранее стало известно, что Началова попала в реанимацию одной из московских больниц из-за резко поднявшегося уровня сахара в крови. Представители артистки сначала опровергли информацию о ее госпитализации, а затем заявили, что Юлия проходит обследование в Москве.
«Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. (…) Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков), Юлия попала в небольшую неприятность — она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей», — приводит РЕН ТВ слова пиар-менеджера певицы Анны Исаевой.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Юлия Началова , РЕН ТВ
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