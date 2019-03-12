Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Менеджер певицы Владимир Белова отказался комментировать информацию, предложив дождаться официальных заявлений в Instagram или на сайте Началовой.

Ранее стало известно, что Началова попала в реанимацию одной из московских больниц из-за резко поднявшегося уровня сахара в крови. Представители артистки сначала опровергли информацию о ее госпитализации, а затем заявили, что Юлия проходит обследование в Москве.