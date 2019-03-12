Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Менеджер певицы Владимир Белова отказался комментировать информацию, предложив дождаться официальных заявлений в Instagram или на сайте Началовой.
Ранее стало известно, что Началова попала в реанимацию одной из московских больниц из-за резко поднявшегося уровня сахара в крови. Представители артистки сначала опровергли информацию о ее госпитализации, а затем заявили, что Юлия проходит обследование в Москве.
«Как известно, несколько лет назад у Юлии диагностирована подагра. (…) Сейчас, после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок (и ношения каблуков), Юлия попала в небольшую неприятность — она стерла ногу. В результате ей потребовались лечение, отдых и поддержка тонуса. Поэтому сейчас Юлия продолжает обследование у русских врачей», — приводит РЕН ТВ слова пиар-менеджера певицы Анны Исаевой.