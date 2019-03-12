Директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак прокомментировал информацию о предотвращении теракта на концерте певца в Махачкале в 2017 году.
«Я про это ничего не знаю, и Филипп про это ничего не знает. Никакого отношения к этому мы не имеем», — сказал Рыбак изданию «Взгляд».
Ранее РИА ФАН сообщило о предотвращении теракта на концерте Киркорова в Махачкале. В подготовке теракта подозревают четверых уроженцев Дагестана. По версии следствия, они являлись членами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и собирались устроить взрыв на концерте Киркорова в июле 2017 года.