Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Директор Киркорова высказался о предотвращении теракта на концерте певца 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак прокомментировал информацию о предотвращении теракта на концерте певца в Махачкале в 2017 году.
«Я про это ничего не знаю, и Филипп про это ничего не знает. Никакого отношения к этому мы не имеем», — сказал Рыбак изданию «Взгляд».
Ранее РИА ФАН сообщило о предотвращении теракта на концерте Киркорова в Махачкале. В подготовке теракта подозревают четверых уроженцев Дагестана. По версии следствия, они являлись членами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и собирались устроить взрыв на концерте Киркорова в июле 2017 года.
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Исламское государство , Деловая газета "Взгляд" , РИА ФАН , Махачкала
Читайте также
Видео
Вдова Бодрова отреагировала на съёмки фильма «Брат-3»
Общество
Арашукову будут выплачивать пособие
Происшествия
«Крым к нам не вернулся, на Донбассе идет война»
Украина Статьи
В РФ ответили на призыв Европы остановить «Северный поток-2»
Политика Статьи
Мать девочки-маугли сделала заявление
Происшествия
Израиль высказался о России на «Евровидении»
Шоу-бизнес
Решен вопрос с работой Арашукова
Происшествия
Прояснилась ситуация с «побегом» Порошенко от националистов
Украина В мире
«Унижение для России»: зачем расширяли НАТО
Политика Армия
«Роскосмос» опубликовал видео ракетного двигателя РД-171МВ
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение