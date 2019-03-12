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Собчак повздорила c экс-супругой Богомолова 

Рамблер 1 час назад
Ксения Собчак повздорила в соцсетях с бывшей супругой Константина Богомолова актрисой Дарьей Мороз.
В прощеное воскресенье Ксения разместила в Instagram пространный пост об умении прощать и просить прощения. Через некоторое время Дарья Мороз оставила запись о том, как она не любит «философские посты в Инста и моралите всякого рода многозначительные».
«На мой вкус это глупо и пОшло.. Не та площадка да и вообще…» — резюмировала актриса.
Ксения Собчак приняла замечание на свой счет и написала новую философскую сентенцию о «карликовых умах», у которых «есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим». По мнению Собчак, куда бы ни пришел такой «карликовый ум», «в первую очередь ему в глаза бросается Пошлость и Глупость».
«Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное)). Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему, тсссс!)))» — написала телеведущая.
Ранее стало известно о предстоящем разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана на фоне слухов о романе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. Знаменитости сделали совместное заявление и рассказали, что давно не живут вместе.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Дарья Мороз
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