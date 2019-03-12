Израиль высказался о России на «Евровидении» 

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Гарри Корен высказался о России на "Евровидении", передает РИА "Новости" со ссылкой на речь дипломата на Международной туристической выставке MITT 2019.
Он напомнил, что 18 мая в Тель-Авиве пройдет финал международного музыкального конкурса "Евровидение".
"Мы хотим пожелать удачи всем участникам конкурса, в том числе и вашему представителю, россиянину Сергею Лазареву", — поделился он на церемонии открытия стенда "Израиль".
Россиянам Корен пообещал домашний прием.
"Нам очень важно дать всем российским гостям и почитателям этого музыкального праздника возможность почувствовать себя в Израиле как дома", — сказал он.
В мае Россию на "Евровидении" представит певец Сергей Лазарев с композицией Scream, созданной для конкурса Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом.
Ранее отказавшаяся от участия в "Евровидении" украинка Maruv рассказала об отношениях с Лазаревым.