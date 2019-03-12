Актёр из «Оперов» подорвался на снаряде

Российский актёр Валентин Зейфер , известный зрителям по участию в сериале «Опера: хроника убойного отдела», попал в больницу с огнестрельно-взрывными ранениями ног, сообщает «Петербургский дневник». По словам самого артиста, он подорвался на авиационном снаряде.

Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге. По данным Рен ТВ, 27-летний актёр, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в парадной жилого дома на улице Лёни Голикова бросил об пол авиационный патрон для малокалиберных автоматических пушек времен Великой Отечественной войны. Снаряд артист нашёл несколькими днями ранее в парке «Александрино».

12 марта в час ночи Зейфера доставили в больницу в тяжёлом состоянии. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов.

Валентин Зейфер впервые получил эпизодическую роль в кино в 10-летнем возрасте. В период с 2001 по 2009 гг. молодой человек принял участие в таких фильмах, как «Черный ворон», «Срочный фрахт», «Опера-1. Хроники убойного отдела», «Сестры», «Вепрь» и др. В настоящий момент кинокарьера Зейфера приостановлена. Сам актёр поясняет, что ему сложно вернуться в профессию после долгого перерыва.