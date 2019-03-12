На чем Малышева зарабатывает миллиард в год

«Собеседник» подсчитал доходы, которые приносят телеведущей Елене Малышевой ее сторонние проекты. По данным издания, речь идет о почти миллиарде рублей в год.

«Собеседник» отмечает, что помимо программ «Здоровье» и «Жить здорово» на «Первом канале», у Малышевой с 2012 года есть бизнес по продаже наборов готовой еды для похудения. Стоимость наборов составляет от 11 до 20 тысяч рублей. Издание пишет со ссылкой на данные из открытых источников, что прибыль ООО «Диета Елены Малышевой» в 2016 году составила 104 миллиона рублей, а в 2017-м — 48 миллионов.

По данным «Собеседника», бизнес-партнер Малышевой Дмитрий Щиглик утверждал, что это предприятие приносит почти миллиард рублей в год.

Кроме того, телеведущая является одним из соучредителей ООО «Медицинский центр Елены Малышевой», элитного медцентра, где первичная консультация стоит от десяти до 20 тысяч рублей. «Собеседник» отмечает, что центр также зарабатывает на франчайзинге: в 12 городах работают клиники снижения веса под брендом Малышевой, планируется открытие еще четырех. При этом их убыток в 2017 году составил 31 миллион рублей.

«Собеседник» отмечает, что к источникам дохода семьи Малышевой также можно отнести сайт «Здоровье инфо», в 2017-м заработавший 6,2 миллиона рублей. По данным издания, в 2018 году доход будет еще больше: компания выиграла тендер ГКУ Москвы «Информационно-аналитический центр в сфере здравоохранения» на разработку методички для врачей за 46,9 миллиона рублей.

При этом размер заработка Малышевой на производстве программ для «Первого канала» не раскрывается, отмечает «Собеседник».