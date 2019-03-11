Столица в панике: куда пропала Татьяна Доронина

В сети активно обсуждается «исчезновение» народной артистки СССР Татьяны Дорониной , которая якобы уже больше месяца не появлялась в Московском художественном академическом театре имени Горького. По словам близкого к МХАТу источника, 85-летняя актриса в настоящее время находится в загородном доме, плохо себя чувствует и общается только с личным помощником.

В последнее время в прессе активно обсуждается «исчезновение» народной артистки СССР Татьяны Дорониной. По некоторой информации, она уже больше месяца не появлялась в Московском художественном академическом театре имени Горького, кроме того, был отменен спектакль «Васса» с ее участием.

О том, что случилось с Татьяной Васильевной стало известно во время встречи нового худрука театра Эдуарда Боякова со зрителями, которому Доронина уступила должность в начале декабря, заняв почетный пост президента.

По словам помощника президента театра Натальи Цветковой, в настоящее время актриса болеет. Кроме того, ассистентка поспешила заступиться за Боякова, которого зрители обвинили в ухудшении морального и физического состояния артистки.

Согласно СМИ, с появление нового худрука положение Дорониной в театре изменилось. Так, якобы до сих пор не начал работу художественный совет театра, куда она должна войти на правах президента, поэтому все важные решения в театре принимает Бояков.

«Татьяна Васильевна в настоящее время находится в загородном доме, плохо себя чувствует, общается только с личным помощником Натальей Цветковой, но следит за ситуацией в театре и находится в курсе всего происходящего», — приводит слова близкого к театру источника «Вечерняя Москва».

Также сообщается, что в распоряжении 85-летней артистки по-прежнему находятся ее рабочий кабинет и автомобиль с водителем.

По поводу сложившейся ситуации высказались некоторые друзья и единомышленники Дорониной. По словам театрального режиссера Романа Виктюка, он совсем недавно общался с Татьяной Васильевной.

«Что я могу сказать? Татьяна Васильевна очень сильный человек и настоящий лидер. Она — полководец. Уверен в том, что она поправится и примет правильное решение, как ей действовать в дальнейшем», — сказал Виктюк.

Драматург и бывший муж Дорониной Эдвард Радзинский признался, что не очень хорошо владеет информацией о произошедшем в горьковском МХАТе, но, разумеется, очень переживает за бывшую супругу и желает ей выздоровления.

Писатель Юрий Поляков в свою очередь рассказал, что еще не общался с актрисой с момента ее ухода с поста худрука.

«Догадываюсь, какие космические бури сейчас бушуют в ее гордой и одинокой душе. Однако на месте журналистов я бы не спешил писать о минувшей «доронинской эре», — заявил Юрий.

Ранее стало известно об уходе из театра актера Антона Хомятова , который покинул МХАТ после того, как новый худрук уличил его в пристрастии к алкоголю.

Впоследствии Хомятов пояснил, что позволил себе сто граммов коньяка «для работы связок», но ему не повезло столкнуться с Бояковым в лифте. Вскоре с актером связался завтруппой и заявил, что в следующем спектакле он будет заменен.

На этой почве артист попал в больницу с высоким давлением, а позже уволился «по собственному желанию». Хомятов в общении с журналистами выразил недоумение тем, что новый худрук диктует свои условия. По убеждению артиста, в театральном мире почти нет непьющих.

Позднее в интервью сайту kp.ru Бояков поделился своей точкой зрения на ситуацию. По его словам, прекратить пьянство в театре для него вопрос принципиальный.

«Об этом я предупредил на первой же встрече с труппой. И после пришлось не единожды повторить. Но меня, к сожалению, не все услышали. — заявил он. — Когда мы столкнулись с Антоном Хомятовым в лифте, не заметить, что он пьян, было невозможно. После нашего разговора он написал заявление по собственному желанию. Я его понимаю. Оказаться в ситуации, когда на тебя худрук «затаил» неприятно».

Согласно самому актеру, ему были оставлены только роли в разовых спектаклях, а это очень скромные гонорары. Бояков на это ответил, что на его месте он согласился бы остаться за любые деньги.