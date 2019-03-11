Дмитрий Назаров внес ясность в информацию о состоянии своего здоровья

По словам актера, он ничего не знает о своей госпитализации.

"Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц", — пошутил актер.

Он опроверг появившиеся в СМИ данные и рассказал, что хорошо себя чувствует.

"У меня все хорошо. Наверное, эту информацию распустили мои враги", — подчеркнул Назаров.

Ранее сообщалось, что экстренно госпитализирован актер Дмитрий Назаров.