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Дмитрий Назаров внес ясность в информацию о состоянии своего здоровья 

Газета.Ru + ещё 9 26 минут назад
Фото: СТС
Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о своей госпитализации, передает агентство городских новостей "Москва".
По словам актера, он ничего не знает о своей госпитализации.
"Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц", — пошутил актер.
Он опроверг появившиеся в СМИ данные и рассказал, что хорошо себя чувствует.
"У меня все хорошо. Наверное, эту информацию распустили мои враги", — подчеркнул Назаров.
Ранее сообщалось, что экстренно госпитализирован актер Дмитрий Назаров.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Назаров , АГН "Москва"
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