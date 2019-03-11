Зудина рассекретила судьбу имущества Табакова

Марина Зудина пришла поддержать 23-летнего сына Павла Табакова , который сыграл в мистическо-детективном сериале о русском севере "Мертвое озеро". С 14 марта его можно будет увидеть на платформе ТНТ— Premier. Корреспондент "Дни.Ру" встретился с актрисой.

12 марта исполнится ровно год со дня ухода великого, без преувеличения, русского актера, режиссера и педагога Олега Табакова . Для его вдовы Марины Зудиной, конечно, это непростое время. Но она — в память о любимом муже и для примера детям — не позволяет себе хандрить, много работает.

"Сегодня Александр Рукавишнов (автор памятника Высоцкому на Ваганьковском кладбище, Достоевскому возле РГБ, Никулину у Цирка на Цветном — Прим. Ред.) по предложению Владимира Машкова готовит скульптурную композицию Олегу Павловичу, — рассказала о делах текущих Марина Зудина в эксклюзивном интервью "Дни.Ру". — Когда я ее увидела, то пришла в восторг, потому что такое видение Табакова совпало с моим личным ощущением, с ощущением моих детей. Посоветовалась с Авангардом Леонтьевым — ему нравится, хочу показать еще Жене Миронову. Ее установят рядом с новым зданием "Табакерки" на Сухаревке".

А вот уже существующий в МХТ имени Чехова бронзовый бюст Олега Табакова работы Салават Щербакова (автор скандального 17-метрового памятника князю Владимиру на Боровицкой площади Москвы) вызывает у Марины Зудиной противоречивые чувства. "Понимаете, бюст и памятник — это не жанр Олега Павловича, — считает она. — Его — это какое-то хулиганство, типа саратовского памятника с котом Матроскиным. Но решили, что поскольку в театре есть бюсты Станиславскому , Немировичу-Данченко и Ефремову , который заказывал сам Табаков, то уместно будет в этих стенах увековечить и его самого в такой же эстетике, но это была не моя идея".

Сегодня Марина Зудина занимается разбором вещей, архива и документов — имущества Олега Табакова из его рабочего кабинета в театре. "В МХТ непременно появится его мемориальная гримерная (там есть артистические уборные Константина Станиславского и Олега Ефремова — Прим. ред.), — рассказала вдова. — Но все это требует большого внимания и времени, сейчас буду чуть свободнее и займусь".