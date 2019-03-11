Волочкова опровергла слухи об участии в фильме «Брат-3»

«Впервые слышу о съёмках. Это очередная ложь», — отметила Волочкова.

Таким образом, балерина опровергла слова бывшего участника группы «Ленинград» Станислава Барецкого, который заявил, что уговорил артистку сняться в ленте «Брат-3. Младший» в роли владелицы борделя. По словам музыканта, Волочкова якобы даже огласила требования к съёмкам.

«Настя выдвинула условие: она должна быть красивой. Хотя она и так красавица», — приводит «КП» слова Барецкого.

Волочкова уличила Барецкого во лжи и заявила, что никакого разговора с музыкантом у неё не было.

Станислав Барецкий заявил о намерении снять продолжение «Брата» в феврале 2019 года. В главных ролях шоумен планирует задействовать блогера Кирилла «Руки-базуки» Терёшина, недавно вышедшего из тюрьмы экс-бойца ММА Вячеслава Дацика, а также актёра Никиту Джигурду . При этом музыкант отмечал, что ему не потребуется выкупать авторские права.

По его словам, что к написанию саундтрека к ленте уже приступил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров . Также он якобы обратился с просьбой о музыкальном сотрудничестве к фронтмену ДДТ Юрию Шевчуку