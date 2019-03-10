«Оставайся в США»: Монеточку не пускают в Россию из-за гимна СССР

Певице Елизавете Гырдымовой, известной под псевдонимом Монеточка, хотят запретить возвращение в страну. Возмущение активистов вызвал тот факт, что артистка с ошибками исполнила гимн СССР на фоне флага США Лос-Анджелесе , куда девушка прилетела для съемок нового клипа.

Видеоролик певицы Елизаветы Гырдымовой, выступающей под псевдонимом Монеточка, на котором девушка поет гимн Советского Союза на фоне американского флага в Лос-Анджелесе, вызвал негативную реакцию со стороны партии «Коммунисты России», пишет «Вечерняя Москва».

«В партии не поняли, что означает робкая попытка Монеточки исполнить гимн СССР на фоне американского флага.

Советский гимн и американский флаг — несовместные вещи. Флаг США — это символ агрессии и попытки диктовать всем волю Вашингтона», — заявил глава исполнительного комитета партии Сергей Малинкович.

Видеозапись была опубликована в инстаграме Гырдымовой. Девушка сначала продемонстрировала своим подписчикам вид на голливудские холмы, после чего показала съемочную площадку своего нового клипа. Затем она встала под флаг США и спела гимн СССР. При этом артистка допустила несколько ошибок. В частности, вместо «союз нерушимый республик свободных» она спела «союз нерушимых республик народных»

Подобные действия, по мнению Малинковича, «можно счесть оскорблением». Пение девушки он назвал кривлянием и выступил с инициативой запретить ей возвращаться в Россию.

На данный момент в сети нет информации, на какую именно композицию снимает клип Гырдымова.

Ранее девушка уже становилась объектом критики из-за своих видео. В 2018 году она выпустила клип на песню «90» со своего альбома «Раскраски для взрослых», который снял режиссер Михаил Идов , также написавший для него сценарий. Видеоряд клипа отсылал к фильму «Брат» Алексея Балабанова

Недовольство роликом, который в целом понравился широкой публике, выразила вдова Балабанова Надежда Васильева , которая сочла видео «бездарным».

«Мне не понравилось. Я считаю, что это бездарно. Это снято плохо. Я не говорю о голосе или идее. Идея — хорошая. Плохо, неталантливо, вот и все», — сказала Васильева РЕН ТВ.

«Зачистку надо начинать с отдельных личностей. Я не говорю о запрете, о вкусовщине, этим комсомольцы занимались. Я говорю о фильтре деструктивного контента. Поэтому если открыла гражданка Гырдымова свой рот для произнесения звуков под музыку и начала извергать из себя, видимо, внутриутробное содержимое своих духовных глистов в песне «Чайлдфри», то должна получить по заслугам», — сказал Милонов в интервью НСН.

Он подчеркнул, что государство занимается «маньяками, насильниками и пирамидами МММ» вместо того, чтобы обратить внимание на «ненадлежащий контент», которым заполняется «общественное пространство».

«Подростковую музыку никто на безопасность не проверяет. И давайте не сравнивать гражданку Гырдымову, которая себя называет Купюркой или Чириком, Монеткой, с Егором Летовым, который был революционером, искренним человеком. И эта попса, которая изливается в уши наших детей, должна быть остановлена самим обществом», — добавил Милонов.

В защиту творчества Гырдымовой открыто высказался лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев , сообщает «Вокруг ТВ». Музыкант обратил внимание на то, что российская молодежь стремится слушать более сложную музыку, и назвал Монеточку среди исполнителей, которые вызывают у него интерес.

«Мне очень нравятся «Обе две», Монеточка, «Муха» моя любимейшая, «Серебряная свадьба» из Минска и так далее», — сказал Кортнев.

Комментируя современную популярную музыку, он выразил сомнение в том, что она идет «в сторону упрощения» и указал на большее разнообразие среди артистов, чем 20 лет назад.

«Недавно я с большим удовольствием послушал альбом Монеточки «Раскраски для взрослых» и понял, что человек, который находится в топе на многих цифровых площадках, пишет весьма непростую музыку», — заявил он.

Кортнев также подчеркнул, что считает ее творчество намного более интересным, «чем то, что нам подсовывают СМИ».