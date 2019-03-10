Звезда «Дома -2» Маргарита Агибалова переехала жить за границу

Маргарита Марсо, больше известная поклонникам телепроекта "Дом-2" как Рита Агибалова, покинула Россию . Девушка вместе со своим супругом и двумя детьми приняла решение перебраться на солнечный Кипр . Там известное семейство приобрело дом, в который ближайшее время они планируют заселиться.

Своей любви к Кипру Маргарита не скрывала никогда. Остров покорил ее ещё много лет назад, когда она впервые летала туда в свадебное путешествие вместе со своим первым мужем Женей Кузиным. После этого девушка начала буквально грезить о переезде.

Уже будучи в браке с Павлом Марсо, Маргарита часто уезжала на Кипр вместе с двумя детьми и жила там по полгода. И только когда ее старшему сыну Мите пришло время идти в первый класс, Рита оставила свои длительные путешествия и обосновалась в России. Лишь самые близкие друзья семьи знали, что на самом деле Марсо готовятся к серьезному шагу — смене места жительства. Причём следует отметить, что отдают они предпочтение исключительно Северному Кипру. Возможно, этот выбор был сделан в целях экономии, ведь как известно, жизнь в турецкой части острова гораздо дешевле, чем в греческой. А может быть Риту просто покорили непревзойденные местные пейзажи, которые считаются более колоритными, чем на южной стороне.

Многие подписчики Маргариты искренне порадовались за неё и за то, что она наконец воплотила в жизнь свою самую главную мечту. Теперь, скорее всего, девушка начнет вести блог о жизни на Северной части Кипра, что несомненно сделает ее страничку в Instagram ещё более популярной и востребованной. Что же касается образования Мити, то мальчику предстоит продолжить обучение в одной из англоязычных школ. Его отец, Женя Кузин, очень рад этой открывшейся перспективе. Он доволен, что сыну представилась редкая возможность жить в стране с хорошим климатом.