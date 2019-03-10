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У Пескова выявили рак 

Рамблер 38 минут назад
У 57-летнего пародиста Александра Пескова диагностировали рак поджелудочной железы. Это обнаружилось случайно, в феврале артист был госпитализирован в Боткинскую больницу с обострением панкреатита, сообщает "Экспресс-газета".
Пародист Песков перенес тяжелую операцию на поджелудочной железе
Предполагалось, что уже через три дня Песков покинет медучреждение, а на графике его выступлений процедуры не отразятся. Однако вскоре выяснилось, что пациент нуждается в хирургическом вмешательстве, так как у Пескова «серьезные нарушения в работе поджелудочной железы».
«И лечили не от того. Получилось так, что до критического момента. То есть если бы не успели еще день, то был бы летальный исход», — рассказал директор пародиста Александр Волокин.
Операция длилась несколько часов.
По словам онкологов, данный вид рака опасен тем, что долгое время не проявляет себя никакими симптомами. Это делает практически невозможной его диагностику на ранних стадиях.
«К огромному сожалению, в 90 процентах случаев человек с таким диагнозом живет год — полтора», — отметил онколог Валерий Козлов.
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