Букмекеры оценили шансы Лазарева на победу на «Евровидении»

Российский исполнитель Сергей Лазарев перестал быть фаворитом букмекеров «Евровидения» после премьеры его песни, состоявшейся накануне. Теперь он на второй строчке ожиданий от песенного конкурса. На первой же оказался представитель Нидерландов Дункан Лоренс, чьи шансы на успех оценивается в 18%.

Это следует из таблицы на сайте конкурса. Шансы Лазарева сейчас 12%. За ним следует шведский исполнитель Джон Лундвик с 11%.

В субботу Лазарев представил песню Scream, с которой ему предстоит выступить на Евровидении-2019 в Израиле. К настоящему моменту клип набрал 1 миллион 330 тысяч просмотров. Авторы композиции Филипп Киркоров и Димитриос Контопулос.