Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак распекли за унижение женщин 

Дни.ру + ещё 1 25 минут назад
Фото: Instagram
Пользователи возмутились позицией Ксении Собчак относительно предназначения девочек. Несмотря на то, что ведущая уверяла, что пошутила, подписчики продолжили ее осуждать.
Ксения Собчак опубликовала фото сына Платона и дочери своей подруги в своем Instagram. Телеведущая подписала снимок так:
"Love is… когда твоя любимая подруга рожает красивую девочку, чтобы Платоше было кого целовать".
Большинство подписчиков умилили совместные фото детей, но нашлись и те, кто раскритиковал Ксению за такой подход к воспитанию сына.
"Значит девочку специально растили для удовольствия мальчика? Это один из постулатов патриархального сексисткого общества", — пишет один из пользователей, отмечая, что формулировка Собчак принижает ценность девочки как личности.
На это Ксения Анатольевна ответила, что комментарий был шуткой. Но пользователи не успокоились, и продолжили критиковать телеведущую, ранее яро отстаивающую права женщин в России и вообще выступавшую на стороне феминисток.
Ранее стало известно о предстоявшем разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана на фоне слухов о романе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым.
Дни.ру: последние новости
Пескову поставили страшный диагноз Лазарев раскрывает главный козырь победы на "Евровидении" Подробности трагической смерти юной королевы красоты
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
Читайте также
Видео
Скриптонит опозорился на концерте
Шоу-бизнес
У Пескова выявили рак
Шоу-бизнес
Украинских националистов стали заносить в «Миротворец»
В мире Украина
Умер актер из «Санта-Барбары»
Шоу-бизнес В мире
Умер Владимир Этуш
Шоу-бизнес
Черепа на эмблеме украинской армии объяснили
Армия В мире
Погибла российская поэтесса Льдова
Общество Другое
В Африке упал Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Решена судьба экс-чиновника из Росгеологии
Происшествия
Попытка кита проглотить дайвера попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение