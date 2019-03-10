Собчак распекли за унижение женщин

Пользователи возмутились позицией Ксении Собчак относительно предназначения девочек. Несмотря на то, что ведущая уверяла, что пошутила, подписчики продолжили ее осуждать.

Ксения Собчак опубликовала фото сына Платона и дочери своей подруги в своем Instagram. Телеведущая подписала снимок так:

"Love is… когда твоя любимая подруга рожает красивую девочку, чтобы Платоше было кого целовать". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 9 Мар 2019 в 10:21 PST

Большинство подписчиков умилили совместные фото детей, но нашлись и те, кто раскритиковал Ксению за такой подход к воспитанию сына.

"Значит девочку специально растили для удовольствия мальчика? Это один из постулатов патриархального сексисткого общества", — пишет один из пользователей, отмечая, что формулировка Собчак принижает ценность девочки как личности.

На это Ксения Анатольевна ответила, что комментарий был шуткой. Но пользователи не успокоились, и продолжили критиковать телеведущую, ранее яро отстаивающую права женщин в России и вообще выступавшую на стороне феминисток.