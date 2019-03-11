Алферова нелестно отозвалась об экс-супруге Абдулове

Актриса Ирина Алферова не любит вспоминать о распавшемся браке с актером Александром Абдуловым. Сейчас она замужем за актером Сергеем Мартыновым , который, по ее словам, первым вселил в нее уверенность в том, что она хорошая театральная актриса.

Как рассказала Алферова в передаче "Сегодня вечером", когда-то ей казалось, что все актрисы лучше, чем она.

"Я попросила Сережу, чтобы он пришел в театр и посмотрел спектакль. Он зашел в гримерку и сказал: "Ты вышла, и зал ахнул. Ты лучшая, самая-самая!" Первый раз в жизни я это услышала. Абдулов мне такого не говорил", — цитирует аткрису "Стархит".

Сейчас союзу Алферовой и Мартынова уже тридцать лет, вдвоем они не скучают.

"Мы никуда не ходим, потому что нам интересно вместе. Он не может никуда без меня поехать, говорит, что без меня не хочет", — делится Алферова.

Ранее сообщалось, что ради мести Абдулову Алферова использовала Серова.