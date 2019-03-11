Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алферова нелестно отозвалась об экс-супруге Абдулове 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: кадр из фильма
Актриса Ирина Алферова не любит вспоминать о распавшемся браке с актером Александром Абдуловым. Сейчас она замужем за актером Сергеем Мартыновым, который, по ее словам, первым вселил в нее уверенность в том, что она хорошая театральная актриса.
Как рассказала Алферова в передаче "Сегодня вечером", когда-то ей казалось, что все актрисы лучше, чем она.
"Я попросила Сережу, чтобы он пришел в театр и посмотрел спектакль. Он зашел в гримерку и сказал: "Ты вышла, и зал ахнул. Ты лучшая, самая-самая!" Первый раз в жизни я это услышала. Абдулов мне такого не говорил", — цитирует аткрису "Стархит".
Сейчас союзу Алферовой и Мартынова уже тридцать лет, вдвоем они не скучают.
"Мы никуда не ходим, потому что нам интересно вместе. Он не может никуда без меня поехать, говорит, что без меня не хочет", — делится Алферова.
Ранее сообщалось, что ради мести Абдулову Алферова использовала Серова.
Газета.Ru: последние новости
Близкие Юлии Началовой внесли ясность в сообщения о ее госпитализации Анастасия Заворотнюк снова стала мамой Александр Песков перенес операцию
Шоу-бизнес , Ирина Алферова , Сергей Мартынов , StarHit
Читайте также
Видео
Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе
Армия В мире
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
Раскрыта личность погибшего в авиакатастрофе россиянина
Происшествия
Раскрыта просьба пилота потерпевшего крушение Boeing-737
Происшествия Катастрофы
Опубликованы новые видео пыток в ярославской колонии
Происшествия
Нетаньяху пригрозил военной операцией
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: «Путин радостно разделил с нами праздник»
Общество
Зима возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
Опубликовано шокирующее видео из квартиры девочки-маугли
Происшествия Криминал
Почему США разваливаются как СССР
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение