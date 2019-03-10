Названа дата кремации Этуша

Тело актера Владимира Этуша кремируют 12 марта на закрытой церемонии, после чего прах будет захоронен на Новодевичьем кладбище, сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок.

«После прощания Владимира Абрамовича кремируют, церемония пройдет в узком кругу на Троекуровском кладбище, в закрытом режиме. Захоронение состоится на Новодевичьем кладбище», — передает слова Крока РИА «Новости».

Владимир Этуш умер на 97-м году жизни 9 марта. Перед этим его госпитализировали в одну из московских больниц. Сообщалось, что его похоронят в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.