Умер Владимир Этуш

Москве скончался Народный артист СССР Владимир Этуш . Он ушел из жизни в 96 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова.

Этуш родился в 1922 году. В 1940 году он поступил в Театральное училище имени Щукина, но будучи студентом добровольцем ушел на фронт. Был награждён орденом «Красная Звезда». В 1943 году был ранен и комиссован, получив вторую группу инвалидности.

По окончании актёрского факультета училища был принят в труппу Театра имени Е. Б. Вахтангова. Вскоре он стал здесь одним из ведущих актёров.

В кино он начал сниматься в 1953 году. Но всенародный успех пришел к нему после ролей в комедиях Леонида Гайдая в «Кавказской пленнице» (1966). Затем была экранизация «12 стульев» (1971) и картина «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).

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