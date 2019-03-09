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Умер Владимир Этуш 

Рамблер + ещё 14 15 минут назад
В Москве скончался Народный артист СССР Владимир Этуш. Он ушел из жизни в 96 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Театра им. Вахтангова.
Этуш родился в 1922 году. В 1940 году он поступил в Театральное училище имени Щукина, но будучи студентом добровольцем ушел на фронт. Был награждён орденом «Красная Звезда». В 1943 году был ранен и комиссован, получив вторую группу инвалидности.
По окончании актёрского факультета училища был принят в труппу Театра имени Е. Б. Вахтангова. Вскоре он стал здесь одним из ведущих актёров.
В кино он начал сниматься в 1953 году. Но всенародный успех пришел к нему после ролей в комедиях Леонида Гайдая в «Кавказской пленнице» (1966). Затем была экранизация «12 стульев» (1971) и картина «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).
Новость дополняется.
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Этуш , Леонид Гайдай , ИТАР-ТАСС , Москва
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