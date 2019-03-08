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«Вы издеваетесь?» В Сети раскритиковали поздравление Шнурова с 8 марта 

Р-Спорт 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Подписчики музыканта Сергея Шнурова в инстаграме раскритиковали публикацию артиста, приуроченную к празднованию Международного женского дня.
Шнуров в шутку предложил мужчинам поздравить своих спутниц с "праздником Бой Бабы" следующими строчками:
О домашнем, так сказать, насилии.
Здесь расклад по-прежнему таков;
Хоть кого спроси, но в сказочной России,
Чаще бабы лупят мужиков.
В стихотворении Шнурова лирического героя избивает жена, в которой "центнер веса".
Свое произведение он завершил наставлением для мужчин:
И поэтому, хоть пол у баб и слабый,
Но не слаб кулак, суровы лица.
С праздником поздравь ее Бой Бабы,
Чтобы не валяться по больницам.
Некоторые подписчики Шнурова упрекнули его в несерьезном отношении к проблеме домашнего насилия.
Шнуров вступился за «пенсионеров-алкашей»
"Это не смешно, учитывая, какое количество женщин у нас погибает от семейного насилия", — написала anna_monik1991.
"Господин Шнуров, вы либо издеваетесь. Либо не знаете статистики", — согласилась Angelina.panasitskaya.
"Это уже слишком не смешно", — отметила ammapromiss.
"Какой молодец! Как поздравил! 8 марта пожаловался на горькую судьбинушку слабого мужского пола", — съязвили в комментариях.
"Как-то фу", — написала evawaiz
При этом нашлись и те, кто посчитал стихотворение Шнуров остроумным.
"Надеюсь, у вашей жены легкая рука", — пошутила pppoetessa_Ivanova.
"Это правда", — согласился один из подписчиков артиста.
"Как всегда гениально", — считает vsallworld.
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