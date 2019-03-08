«Вы издеваетесь?» В Сети раскритиковали поздравление Шнурова с 8 марта

Подписчики музыканта Сергея Шнурова в инстаграме раскритиковали публикацию артиста, приуроченную к празднованию Международного женского дня.

Шнуров в шутку предложил мужчинам поздравить своих спутниц с "праздником Бой Бабы" следующими строчками:

О домашнем, так сказать, насилии.

Здесь расклад по-прежнему таков;

Хоть кого спроси, но в сказочной России,

Чаще бабы лупят мужиков.

В стихотворении Шнурова лирического героя избивает жена, в которой "центнер веса".

Свое произведение он завершил наставлением для мужчин:

И поэтому, хоть пол у баб и слабый,

Но не слаб кулак, суровы лица.

С праздником поздравь ее Бой Бабы,

Чтобы не валяться по больницам.

Некоторые подписчики Шнурова упрекнули его в несерьезном отношении к проблеме домашнего насилия.

"Это не смешно, учитывая, какое количество женщин у нас погибает от семейного насилия", — написала anna_monik1991.

"Господин Шнуров, вы либо издеваетесь. Либо не знаете статистики", — согласилась Angelina.panasitskaya.

"Это уже слишком не смешно", — отметила ammapromiss.

"Какой молодец! Как поздравил! 8 марта пожаловался на горькую судьбинушку слабого мужского пола", — съязвили в комментариях.

"Как-то фу", — написала evawaiz

При этом нашлись и те, кто посчитал стихотворение Шнуров остроумным.

"Надеюсь, у вашей жены легкая рука", — пошутила pppoetessa_Ivanova.

"Это правда", — согласился один из подписчиков артиста.

"Как всегда гениально", — считает vsallworld.