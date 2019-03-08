Пугачева с Галкиным оторвались на светской пирушке

День рождения писатель отметил 6 марта. В своем микроблоге муж Пугачевой Максим Галкин опубликовал нарезку из видеороликов, записанных на торжестве.

На светском мероприятии Алла Пугачева произнесла тост в честь именинника.

"Чтобы жил долго наш гений… Удивительный человек, Михаил Михайлович", — произнесла на банкете певица.

"Что это будет такое пышное торжество, честное слово, не ожидал…" — обратился к присутствующим писатель-сатирик.

Тем временем супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин отрывался в компании других гостей. Он исполнил фрагмент из известной песни "Батарейка" группы "Жуки".

Все происходящее было запечатлено на видеокамеру. Вернувшись домой, юморист смонтировал ролики в один, показав поклонникам в Instagram основные кадры с торжества.