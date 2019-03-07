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Варнава сожалеет о своей шутке над Бузовой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актриса Екатерина Варнава высказалась относительно скандального комментария о личной жизни российской певицы Ольги Бузовой, передает "Советский спорт".
4 марта юмористка выставила фотографию бывших супругов с неоднозначной подписью.
"Мне жаль, что эти двое расстались, но как можно от такой не загулять. Согласны со мной?" — гласила подпись.
Позже оказалось, что участница Comedy Woman исполнила задание в шоу Comment Out. 7 марта вышел выпуск программы с участием юмористки.
"Я не могу согласится с этими словами. Но опара действительно была красивая. Я не буду трогать Бузову, это за гранью", — сказала Варнава, исполнив розыгрыш.
Ранее Бузова пообещала бесплатно спеть, если "Авангард" победит в Кубке Гагарина.
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Шоу-бизнес , Екатерина Варнава , Советский спорт
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