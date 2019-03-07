Варнава сожалеет о своей шутке над Бузовой

Актриса Екатерина Варнава высказалась относительно скандального комментария о личной жизни российской певицы Ольги Бузовой, передает "Советский спорт" 4 марта юмористка выставила фотографию бывших супругов с неоднозначной подписью. "Мне жаль, что эти двое расстались, но как можно от такой не загулять. Согласны со мной?" — гласила подпись. Позже оказалось, что участница Comedy Woman исполнила задание в шоу Comment Out. 7 марта вышел выпуск программы с участием юмористки. "Я не могу согласится с этими словами. Но опара действительно была красивая. Я не буду трогать Бузову, это за гранью", — сказала Варнава, исполнив розыгрыш. Ранее Бузова пообещала бесплатно спеть, если "Авангард" победит в Кубке Гагарина.