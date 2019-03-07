Выскочки Бузова и Собчак утерли нос Пугачевой

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения опубликовала ссылку на рейтинг компании "Медиалогия", которая в том числе занимается анализом и мониторингом СМИ. Организация опубликовала список самых популярных российских женщин.

Самой упоминаемой персоной стала официальный представитель МИД Мария Захарова . На второй строчке оказалась телеведущая Ксения Собчак, на третьем месте певица Ольга Бузова.

Примечательно, что последняя народная артистка Советского союза Алла Пугачева не вошла даже в пятерку. Примадонна получила лишь шестое место. Добавим, что четвертую строчку занял политик Валентина Матвиенко, а пятую вице-премьер России Татьяна Голикова

Ниже отмечается, что медиарейтинг построен по количеству сообщений о персоне в отечественных средствах массовой информации. ТОП сформирован за период с марта 2018 года по март 2019.

Добавим, что Собчак и Бузова попали в "калашный" ряд известных женщин-политиков благодаря скандалам в личной жизни. Ксения не сходит со страниц прессы после того, как в Сети появились слухи о ее романе с режиссером Константином Богомоловым . Масла в огонь подлил муж телеведущей актер Максим Виторган , который прилюдно избил предполагаемого соперника. Что касается Бузовой, то тут стоит признать — Ольга мастер привлекать к себе внимание. Например, недавно на премии "Золотая дорожка" Ольга заявила, что работа перестала приносить ей удовольствие, теперь она мечтает только о качественном сексе.