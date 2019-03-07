Чей Крым? Как Алена Апина «виляла хвостом»

Заслуженная артистка России Алена Апина двусмысленно ответила на вопрос о принадлежности Крыма . Ее слова вызвали жесткую критику со стороны члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадима Манукяна.

«Лайма — очень европейский человек. С точки зрения Крыма и других каких-то вещей — это ее личная европейская, другая, отличная от российской, точка зрения. Мы видим эту картину с другой стороны», — сказала Апина.

Отвечая на просьбу корреспондента Жанны Немцовой пояснить свои слова, она подчеркнула, что испытывает сложные эмоции, так как не обладает информацией во всей полноте и не хочет «влезать в эту тему».

«Наш Крым, не наш Крым — у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш.

Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия», — сказала певица.

Она также подчеркнула, что была включена в список украинского сайта «Миротворец», после чего стала «невъездной». Причиной для включения певицы в список стало ее выступление под вывеской «Крым наш» в Архангельске.

«Я же не смотрю, что на заднике написано», — добавила Апина.

Подобное заявление артистки вызвало критическую реакцию со стороны члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадима Манукяна, который рассказал ФАН, каким должен быть ответ любого россиянина на вопрос о принадлежности Крыма.

«Яркий пример того, что некоторым артистам лучше не высказываться на политические темы, тем более во время зарубежной поездки. Любой ответ гражданина России по поводу Крыма должен заканчиваться словами: «Крым — это территория Российской Федерации». Все. Точка!» — подчеркнул Манукян.

Слова заслуженной артистки о «вилянии хвостом» Манукян и вовсе назвал «не выдерживающими никакой критики».

«Если ты гражданин России, то будь им и веди себя достойно. А позиция и нашим, и вашим выглядит абсолютно неприлично», — добавил он.

Он также дал россиянам совет относительно того, как именно необходимо отвечать на «провокационные вопросы антироссийски настроенного журналиста».

«Лучше вообще пропускать подобные вопросы, отвечать фразой «No comments!», если по существу сказать нечего», — сказал он.

Отдельное «умиление» члена Госдумы вызвало то, как Апина рассказал о выступлении под вывеской «Крым наш» в Архангельске и недоуменная реакция на запрет после этого выступать на Украине.

«Но больше всего меня умилило, что, оказывается, на одном из концертов Апина пела на фоне баннера «Крым Наш» и даже не обратила на него внимания, а потом ее вдруг на Украину из-за этого стали не пускать. И это ее все еще почему-то удивляет!» — воскликнул он.

По его мнению, подобные слова и действия выдают в артистке человека непоследовательного.

«Апина высказывается на политические темы, будучи в Германии, и тут же сама признается, что в этом ничего не понимает. Чудеса! Зачем все это было делать?!» — заключил Манукян.

В том же интервью, отвечая на вопрос Немцовой о своем отношении к президенту России Владимиру Путину , Апина отказалась оценивать его с точки зрения политики. Она подчеркнула, что считает главу государства «как мужчину» самым ярким эротическим сном россиянок. По словам певицы, ей самой он несколько раз снился «в очень смелых образах».

«Я думала, что это я одна такая, в каком-то интервью рассказала об этом и пошли комментарии», — призналась она.

Говоря о причинах такой притягательности, артистка сказала, что для женщин важно то, что Путин является «самым главным мужчиной страны».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.