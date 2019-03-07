Собчак и Богомолов притворялись незнакомыми на премьере «Содержанки»

Полгода назад журналисты впервые сообщили о том, что замужняя Собчак и разведенный Богомолов могут быть любовниками.

В январе Богомолов был избит мужем журналистки актером Максимом Виторганом . С тех пор СМИ писали как о воссоединении супругов, так и об их окончательном решении развестись. Сами участники «любовного треугольника» комментируют происходящее лишь намеками.

Накануне в Центральном доме литераторов состоялась премьера снятых Богомоловым «Содержанок». Одну из главных ролей в теледебюте театрального режиссера исполнила его бывшая жена Дарья Мороз , а одну из эпизодических — Ксения Собчак. Обе присутствовали на вчерашней премьере.