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Порошина расцвела после рождения сына 

Дни.ру + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Мария Порошина родила долгожданного сына почти два месяца назад. Популярная актриса буквально светится от счастья. А теперь ее радость удвоилась, ведь она вышла на работу и готовится к гастролям.
11 марта исполнится два месяца единственному сыну Марии Порошиной. Родив пятого ребенка, актриса расцвела. Послеродовой период, убеждены фанаты, никак не сказался на артистке. Она свежа, ухожена, улыбчива, в глазах сияние. В близком кругу утверждают, что Мария Порошина счастлива.
А теперь ее радость удвоилась. Популярная актриса вышла на работу. Речь идет о гастролях. 8 марта Мария Порошина с актером Ярославом Бойко едет в Рязань. Почти все билеты на спектакль "Неоконченный роман" проданы. Дальше — больше.
В ближайшие недели Мария Порошина играет на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Набережных Челнов, Саратова, Волгограда, Калининграда. Гонорары за один спектакль варьируются в зависимости от зала и составляют от 300 до 500 тысяч рублей, компетентно сообщает сайт "Комсомольская правда".
Говорят, Мария Порошина так много работает, потому что является единственным кормильцем в семье. У популярной актрисы пятеро детей: четыре дочери: 23-летняя актриса Полина (от актера Гоши Куценко) уже живет гражданским браком с режиссером Яном Яновским, а также 13-летняя Серафима, восьмилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. Их Порошина родила мужу, актеру Илье Древнову.
Мария Порошина оформила развод в 2018 году после 17 лет брака. Ходили слухи, что актриса несколько раз расходилась и сходилась с мужем, однако все же приняла твердое решение о разводе, узнав, что ждет ребенка. Говорили, Древнов был против большого количества детей в семье, с чем Порошина смириться не могла, потому что мечтала как минимум о троих. К тому же якобы супруг дебоширил, и успокаивать его приезжали мать Марии и Гоша Куценко.
От кого родила сына Мария Порошина никто не знает. Сама актриса заинтриговала общественность, сообщив, что ее возлюбленным является некий иностранец, бывающий в России наездами. В близком кругу говорят, что это просто отговорка.
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Шоу-бизнес , Ярослав Бойко , Ян Яновский , Илья Древнов , Мария Порошина , Гоша Куценко , Рязань
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