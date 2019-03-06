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Названы самые сильные женщины в кино 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева в преддверии 8 марта составила список пяти великих фильмов о сильных женщинах.
В рейтинг вошли пять картин, главные героини которых — сильные и запоминающиеся женщины.
Так, в списке оказался фильм режиссера Майкла Кертиса «Милдред Пирс», снятый в 1945 году. Он повествует о домохозяйке и матери-одиночке, которая вынуждена устроиться на работу официанткой, а затем становится хозяйкой нескольких ресторанов, однако безоглядная любовь к дочери приводит ее к трагическому финалу.
Не обошлось в списке без знаменитой картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» о трех провинциалках, приехавших покорять столицу. В 1981 году фильм получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, а президент США Рональд Рейган, по слухам, посмотрел его восемь раз в попытке постичь загадочную русскую душу.
В перечень фильмов о сильных женщинах также попали картина Стивена Содерберга «Эрин Брокович» с Джулией Робертс и фильм Клинта Иствуда «Малышка на миллион» с Хилари Суонк. Обе актрисы удостоились «Оскаров» за роли в этих фильмах.
Замыкает рейтинг картина Альфонсо Куарона «Гравитация» о женщине-космонавте в исполнении Сандры Буллок.
Комментарии
Шоу-бизнес , Сандра Буллок , Мария Лемешева , Альфонсо Куарон , Клинт Иствуд , Стивен Содерберг , Владимир Меньшов , Хилари Суонк , Майкл Кертис , Джулия Робертс , Рональд Рейган
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