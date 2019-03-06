Избившего жену Башарова бойкотируют зрители

Комедию должны были показать 26 февраля, но после публикаций в прессе о том, что исполнитель главной роли Марат Башаров избил жену, было продано только 49 билетов из 1,5 тыс. Убытки от срыва составили 5 млн руб.

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"Странно, когда любимый актер в ваших глазах всегда был представителем мужественности, силы, вы были если не влюблены, то восхищались им. И вдруг вы узнаете, что в жизни он совершенно другой человек. Разумеется, это очень неприятно. Я понимаю тех людей, которые сейчас не хотят идти смотреть на Марата", — поделился размышлениями Астахов.

Ранее стало известно, что Марат Башаров приехал к избитой жене на отдых.