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Избившего жену Башарова бойкотируют зрители 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Минске оказался сорван показ спектакль "Любовь@.ру" театра Терезы Дуровой, передает "Пятый канал".
Комедию должны были показать 26 февраля, но после публикаций в прессе о том, что исполнитель главной роли Марат Башаров избил жену, было продано только 49 билетов из 1,5 тыс. Убытки от срыва составили 5 млн руб.
В спектакле "День сюрпризов" роль Башарова передали актеру Сергею Астахову.
"Странно, когда любимый актер в ваших глазах всегда был представителем мужественности, силы, вы были если не влюблены, то восхищались им. И вдруг вы узнаете, что в жизни он совершенно другой человек. Разумеется, это очень неприятно. Я понимаю тех людей, которые сейчас не хотят идти смотреть на Марата", — поделился размышлениями Астахов.
Ранее стало известно, что Марат Башаров приехал к избитой жене на отдых.
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Шоу-бизнес , Тереза Дурова , Марат Башаров , Сергей Астахов , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Минск
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