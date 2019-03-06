«Чеченец с тяжелой судьбой»: Джигурда рассказал о мужчине Волочковой

По данным издания, сейчас Волочкова и Джигурда работают над совместным проектом «в виде матрешки», который включает в себя песню, клип, пьесу и спектакль.

«Личная жизнь Насти меня интересует только с той точки зрения, что она может быть гармоничной и защищенной своим любимым мужчиной — Маликом», — подчеркнул актер.

По словам Джигурды, Малик — чеченец «с очень тяжелой судьбой», который долгое время жил в Европе. Актер подчеркнул, что Малик пережил трагедию: его жена скончалась от онкологического заболевания.

Джигурда заявил, что Малик часто бывает на их с Волочковой репетициях. По словам актера, Малик оберегает балерину, а сама она говорит, что никогда и никого так сильно не любила.

Ранее Волочковой уже приписывал роман с уроженцем Чечни по имени Малик. Женщина, которая назвалась его «гражданской женой», заявила, что Малик познакомился с Волочковой в спа-салоне, где он работает начальником охраны. Женщина утверждала, что опознала его по носкам и ремню на фото в Instagram балерины.

Волочкова говорила, ее новый спутник не имеет отношения к службам охраны и никогда не был женат. Балерина пообещала подписчикам, что они очень удивятся, когда она назовет его имя.